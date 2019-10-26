Динамо Брест переиграло Гомель с голами двух украинцев

Динамо Брест на выезде победило Гомель в рамках 26-го тура чемпионата Беларуси благодаря голу Хобленко.

Чемпионат Беларуси 2019, 26-й тур

Гомель – Динамо Брест – 1:2

Голы: Квашук, 34, (пен.) – Нехайчик, 61, Хобленко, 71

Брестское Динамо одержало волевую победу над Гомелем. Счет в первом тайме открыл украинец Квашук с пенальти. Во второй половине "динамовцы" сравняли счет благодаря голу Нехайчика, а победу принес еще один украинец – Хобленко.

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Таким образом, Динамо Брест увеличило отрыв от БАТЭ на 10 очков (БАТЭ имеет два матча в запасе), а Гомель с 20 пунктами опустился в зону вылета.