Мариуполь уверенно победил Колос и поднялся в первую шестёрку УПЛ

В рамках первого матча 12-го тура УПЛ Колос потерпел поражение от Мариуполя и покинул верхнюю половину турнирной таблицы.

Первый тайм встречи прошел в динамичном темпе с активной игрой от ворот до ворот. Команды чередовали периоды удержания инициативы и пассивности в действиях, но общее количество действительно голевых моментов было небольшим. Особенно сухими стали первые 15 минут, за которые болельщики увидели аж два удара – на 5-й Чурко с невыгодной позиции пробил в руки голкиперу, а на 14-й Мишнёв из-за пределов штрафной выстрелил слишком слабо и неточно.

В середине тайма было значительно веселее. Так, на 18-й минуте красивый обыгрыш Кирюханцева и Чурко в штрафной продолжился прострелом под удар Мишнёву, но его в последний момент накрыл Максименко. На этом проблемы Колоса не завершились: сначала травму на ровном месте получил Смирный, а на 24-й минуте арбитры не заметили игру рукой в ​​исполнении Федорчука – Валерий откровенно заблокировал обводной выстрел Ориховского. Далее произошёл размен простыми моментами: Нехтий с близкого расстояния пробил с рикошетом в руки Гальчуку, Танковский с отскока после углового выстрелил мимо, а Волынец не дал пробить Даве с острого угла.

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На 30-х минутах игра перешла в фазу позиционной борьбы в центральной части поля. К 38-й болельщики увидели только неплохой штрафной удар в исполнении Черноморца – Александр выкручивал мяч внешней стороной стопы, но в створ не попал. Наказание за расточительность пришло мгновенно: Кирюханцев обокрал Черноморца перед штрафной площадкой Колоса и пробил с его правого края в левый нижний угол – 1:0!

Впрочем, гости могли отыграться ещё до перерыва: на 41-й минуте ковалёвцы требовали пенальти за игру рукой Давы после удара со штрафного (мяч попал в бицепс), но арбитр дал лишь угловой – после подачи с него Гальчук ошибся на выходе и дал пробить Милько. Вадим головой направил сферу выше, а уже в компенсированное время он же замкнул навес с очередного стандарта – голкипер вынес "круглого" прямо с линии ворот! В конце концов, первый тайм завершился с преимуществом Мариуполя.

Второй азовцы начали в ураганном темпе, создав серию моментов. Уже на 47-й минуте по воротам с дистанции выстрелил Танковский (Волынец взял этот удар), на 49-й попытку повторил Вакула (выше ворот), а на 52-й хозяева упустили шикарный шанс удвоить преимущество: Горбунов получил передачу от Танковского и откатил мяч на линию вратарской Чурко, но тот с нескольких метров умудрился не попасть в створ! После этого Мариуполь провёл ряд неплохих атак без завершения, но ковалёвцы сумели отбиться.

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На 60-х минутах матч выровнялся, хотя у Колоса ничего не получалось в атаке. У азовцев в этот период было только падение Вакулы в штрафной, но о пенальти там речи не шло. Тренеры начали проводить замены: Руслан Костышин бросил в бой Кожушко и своего сына Дениса, а Александр Бабич поднял со скамейки Корниенко и Топалова.

На 70-х минутах моментов также было немного. Лучшие из них принадлежали Вакуле и Костышину: первый на 73-й нанёс обводящий удар в дальний угол (неточно), а второй на 78-й вырвался практически один на один с Гальчуком (ассистировал Кожушко) – впрочем, переиграть голкипера в ближнем бою Денис не смог. Ответ Мариуполя прилетел на 82-й, когда Волынцу с огромным трудом пришлось тащить мяч с дальнего угла после выстрела Кирюханцева метров с 25-ти.

На 85-й же Колос таки получил второй гол: Вакула прорвался через левый фланг и выкатил передачу в штрафную на Топалова, а тот с острого угла попал под дальнюю штангу – 2:0! Через пять минут после этого ковалёвцы остались в меньшинстве в результате второй жёлтой Максименко, а ещё через минуту Тищенко замкнул подачу с левого фланга ударом головой – Волынец вытащил "круглого" с линии ворот.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Мариуполя, который набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице УПЛ. Колос, имея в активе лишь 14 зачётных баллов, опустился на седьмую позицию.

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