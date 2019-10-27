Головні новини футболу 26 жовтня: Ярмоленко відзначився результативною дією в АПЛ, Зоря вийшла на 3 місце УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 жовтня.
Україна
У суботу трьома матчами стартувало друге коло УПЛ 2019/20. В першому поєдинку Маріуполь здолав Колос та піднявся у першу шістку. Олімпік перестріляв СК Дніпро-1, піднявшись з останнього місця, – друга перемога підопічних Вісенте Гомеса поспіль.
Найпереконливіший результат був зафіксований у Запоріжжі. Зоря розгромила Ворсклу та вийшла на 3-ю позицію чемпіонату, натомість команда Віталія Косовського опустилася на дно турнірної таблиці.
А от у Першій лізі лідери здобули перемоги, щоправда, різні за характером гри.
Топ-матчі дня
Манчестер Сіті розгромив Астон Віллу та скоротив відрив від Ліверпуля до 3-х очок. Щоправда, лідери чемпіонату Англії свій матч 10-го туру ще не зіграли – у неділю команда Клоппа прийме Тоттенхем.
Шальке та Борусія Д розписали нічию в дербі, а Баварія здобула важку перемогу над новачком Бундесліги та стала лідером чемпіонату.
В Італії обидва лідери сенсаційно оступилися – Ювентус зіграв унічию з Лечче, а Інтер розійшовся миром з Пармою. Євген Шахов, який виступає за Лечче, на полі не з'явився.
Атлетіко виграв вперше за 3 матчі та обійшов Реал в турнірній таблиці Прімери.
Наші за кордоном
Андрій Ярмоленко віддав гольовий пас в матчі Вест Хема проти новачка АПЛ. Щоправда, його команда знову не змогла перемогти та продовжила невдалу серію вже до 4-х поєдинків поспіль. Зазначимо, що вінгер збірної України став одним із найкращих у поєдинку, отримавши високі оцінки.
Одразу два українці відзначилися голами в матчі чемпіонату Білорусі.