Шальке расписал ничью с Боруссией Д в Рурском дерби, Бавария победила Унион: 9-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках субботней программы 9-го тура чемпионата Германии Рурское дерби завершилось без голов, а Падерборн одержал первую победу в сезоне. Отчет об этих и других матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 9-й тур

Шальке – Боруссия Д – 0:0

Бавария – Унион – 2:1

Голы: Павар, 13, Левандовски, 53 – Польтер, 86 (пен)

Нереализованный пенальти: Андерссон, 58

Герта – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Люкебакио, 55, Калу, 69 – Локадия, 33, Крамарич, 38, Хюбнер, 80

Удаление: Дарида, 84 (вторая жёлтая)

Падерборн – Фортуна – 2:0

Голы: Сабири, 43, Шонлау, 64

Фрайбург – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Хёфлер, 45+2, Петерсен, 90 – Клостерманн, 90+3

Байер – Вердер – начало в 19:30

Центральным матчем тура в Германии стало Рурское дерби, которое проходило в Гельзенкирхене. Важность этого поединка усиливалась тем, что от первого до девятого места в таблице было всего два очка, поэтому в результате победы вполне можно было возглавить чемпионат. Хозяева лучше начали встречу – в частности, на 29-й минуте Сане замкнул подачу с углового ударом головой в перекладину, а на 34-й Сердар с левого края штрафной попал в штангу. Кроме того, под самый перерыв Матондо не реализовал выход один-на-один, хотя лайнсмен всё равно заметил у него офсайд.

На старте второго тайма Бургшталлер мог открыть счёт, замкнув подачу с углового, но мяч после его удара головой с линии ворот вынес один из защитников. Боруссия ответила выстрелом Санчо из-за пределов штрафной мимо дальнего угла, а на 77-й он же с левого края выстрелил рядом с правой стойкой – впрочем, большую часть матча инициативу держали "кнаппен". Лишь в концовке поединок стал равным, но голов болельщики так и не увидели. В Рурском дерби – нулевая ничья.

В параллельной встрече Бавария не утратила возможности воспользоваться осечкой конкурентов, уверенно переиграв Унион. Счёт был открыт уже на 13-й минуте, когда голкипер берлинцев вынес подачу Киммиха точно на Павара – впрочем, это был единственный гол в первом тайме.

После перерыва мюнхенцы быстро удвоили свое преимущество усилиями Левандовски, который сместился в центр, поймал отскок от защитника и пробил с линии штрафной, но всего через пять минут Андерссон мог сократить отставание берлинцев с пенальти – Нойер парировал его. Под конец матча Левандовски забил третий гол в ворота соперника, но его отменили из-за офсайда у Гнабри. Это вдохновило Унион на пенальти, который на 86-й минуте реализовал Польтер, однако большего гости сделать не смогли. 2:1 – Бавария празднует непростую победу.

Хоффенхайм приехал в столицу на матч против местной Герты. Гости сразу же захватили инициативу и под занавес первого тайма сделали весомую заявку на победу: на 33-й минуте шикарным выстрелом с линии штрафной в левый нижний угол счёт открыл Локадия, а на 38-й Крамарич замкнул подачу с углового – 0:2. После перерыва берлинцы быстро сократили отставание усилиями Люкабакио, который пробил в падении через себя в девятку, а на 69-й минуте Калу, который только вышел на замену, ударом с отскока сравнял счет – 2:2! Впрочем, через 11 минут Хоффенхайм сумел вырвать победу в результате корнера, навес с которого замкнул Хюбнер – 2:3.

Падерборн встречался с Фортуной в надежде одержать первую победу в сезоне. В довольно равном поединке новичок Бундеслиги открыл счёт на 43-й минуте усилиями Сабири, которому удался настоящий шедевр – Абдельхамид метров с 25-ти выстрелил в дальнюю девятку, а мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Во втором тайме Падерборн неожиданно удвоил преимущество: Прёгер сместился с левого фланга в центр и подал в штрафную, а Шонлау затылком переправил "круглого" под перекладину – 2:0! Этот гол оказался последним во встрече.

Фрайбург в родных стенах принимал РБ Лейпциг, в первые полчаса потеряв из-за травмы Вальдшмидта и Темпельманна. Впрочем, "быки" до перерыва не смогли воспользоваться ситуацией, а вот хозяева ещё и забили гол в раздевалку – это Хёфлер пробил с отскока после подачи с левого фланга. Во втором тайме шла довольно равная борьба, но на 90-й минуте Фрайбург неожиданно удвоил своё преимущество усилиями Петерсена, который получил передачу от Грифо и пробил с линии штрафной в левый нижний угол. Это было очень удачно, ведь на 90+3-й Клостерманн отквитал один гол – на ничью у Лейпцига просто не хватило время.