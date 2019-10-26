Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко классным ассистом помог "молоткам" выиграть первый тайм

Вест Хэм принимает Шеффилд Юнайтед в матче 10-го тура АПЛ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед стартовал в 17:00 по киевскому времени. После 9-ти туров чемпионата соперники набрали по 12 очков. Команда Ярмоленко не может выиграть 3 поединка чемпионата подряд, а последние два матча проиграла. В свою очередь новичок АПЛ в прошлом туре одолел Арсенал, а также имеет лучшую защиту чемпионата – всего 7 пропущенных голов, столько же у Ливерпуля.

Андрей Ярмоленко, в активе которого 3 гола в АПЛ 2019/20, начал игру с первых минут на привычной для себя позиции правого вингера. Хозяева сразу после стартового свистка арбитра пошли вперед и заработали право на угловой. Впрочем, подача с угла поля ударом по воротам Шеффилд Юнайтед не закончилась. Хороший момент мог возникнуть у Ярмоленко, но украинец не достал мяч после прострела с фланга. Вест Хэм устроил настоящую осаду ворот Дина Хендерсона с помощью серии стандартов, но выжать из этого хотя бы полумомент "молотки" не сумели.

"Клинки" ответили прострелом Макголдрика с правого фланга, на который никто из партнеров не откликнулся. Ярмоленко вошел в штрафную, но не сумел расшатать защитника гостей – угловой. Стандарт снова не принес Вест Хэму никаких дивидендов. А вот удар Фелипе Андерсона в следующей атаке вышел очень хорошим. Бразилец сместился с левого фланга в центр и выстрелил метров с 30-ти – над девяткой!

Шеффилд заработал свой первый угловой только на 29-й минуте, но сразу создал голевой момент – Макголдрик пяткой подправлял мяч в ворота метров с 5-ти, но Роберто спас Вест Хэм! Добить не дали защитники, которые выбили мяч подальше. Следующий стандарт гостей вновь завершился ударом Макголдрика, но на этот раз не так опасно.

Активизировались гости, которые провели еще несколько атак. В первом случае удар Ландстрема был неточным, а выстрел Стивенса заблокировали защитники. Даже ближе были к голу гости в конце тайма, но забили все же хозяева. Ярмоленко подхватил мяч перед штрафной соперника и в касание покатил на Снодограса. Тот блестяще разобрался в эпизоде, направив мяч в ближний угол. 1:0 – ассист Ярмоленко помог Вест Хэму выиграть первый тайм.