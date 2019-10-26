Ювентус в гостях сенсационно не смог переиграть Лечче Евгения Шахова: 9-й тур Серии А, матчи суботы

Гонсало Игуаин сыграл свой 200-й матч в Серии А и 100-й матч за "зебр" во всех турнирах / Opta Paolo

В 9-м туре Серии А Ювентус и Лечче сыграли вничью. Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 9-й тур

Лечче – Ювентус – 1:1

Голы: Манкозу, 56 (пен) – Дибала, 50 (пен)

Интер – Парма – начало матча в 19:00

Дженоа – Брешия – начало матча в 21:45

В первом матче субботы Лечче Евгения Шахова принимал Ювентус. Украинец, правда, остался в запасе. Ювентус начал агрессивно и на 15-й минуте счет был открыт. Алекс Сандро выполнил классную передачу на Игуаина, а тот с легкостью переиграл голкипера хозяев Габриэла. Впрочем, уже через минуту арбитр решил убедиться в справедливости взятия ворот и воспользовался VAR. Помощь видеоасистента проиллюстрировала офсайд у аргентинца. В конце тайма Бернардески мог выводить "зебр" вперед, но удивительным образом в пустые ворота ему попасть не удалось – рядом со штангой; на перерыв команды ушли без забитых голов.

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Уже после перерыва подопечные Сарри заработали пенальти. Дибала взялся пробивать и переиграл голкипера ударом в правый угол – 0:1! Впрочем, уже через 5 минут такое же право получили игроки Лечче. Марко Манкозу подошел к отметке и – 1:1! В середине тайма Пьянич и Меккарьелло получили повреждения и не смогли продолжить поединок. Ювентус имел больше возможностей, чтобы вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью – 1:1! Интер уже сегодня вечером может вернуть себе первую строчку Серии А в матче против Пармы.

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