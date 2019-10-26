toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

Ювентус в гостях сенсационно не смог переиграть Лечче Евгения Шахова: 9-й тур Серии А, матчи суботы

17:59 59 Читати українською
Ювентус в гостях сенсационно не смог переиграть Лечче Евгения Шахова: 9-й тур Серии А, матчи суботы
Гонсало Игуаин сыграл свой 200-й матч в Серии А и 100-й матч за "зебр" во всех турнирах / Opta Paolo

В 9-м туре Серии А Ювентус и Лечче сыграли вничью. Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 9-й тур

Лечче – Ювентус – 1:1

Голы: Манкозу, 56 (пен) – Дибала, 50 (пен)

Интер – Парма – начало матча в 19:00

Дженоа – Брешия – начало матча в 21:45

В первом матче субботы Лечче Евгения Шахова принимал Ювентус. Украинец, правда, остался в запасе. Ювентус начал агрессивно и на 15-й минуте счет был открыт. Алекс Сандро выполнил классную передачу на Игуаина, а тот с легкостью переиграл голкипера хозяев Габриэла. Впрочем, уже через минуту арбитр решил убедиться в справедливости взятия ворот и воспользовался VAR. Помощь видеоасистента проиллюстрировала офсайд у аргентинца. В конце тайма Бернардески мог выводить "зебр" вперед, но удивительным образом в пустые ворота ему попасть не удалось – рядом со штангой; на перерыв команды ушли без забитых голов.

Роналду не сыграет в матче против Лечче Шахова – Сарри объяснил отсутствие звездного португальца

Уже после перерыва подопечные Сарри заработали пенальти. Дибала взялся пробивать и переиграл голкипера ударом в правый угол – 0:1! Впрочем, уже через 5 минут такое же право получили игроки Лечче. Марко Манкозу подошел к отметке и – 1:1! В середине тайма Пьянич и Меккарьелло получили повреждения и не смогли продолжить поединок. Ювентус имел больше возможностей, чтобы вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью – 1:1! Интер уже сегодня вечером может вернуть себе первую строчку Серии А в матче против Пармы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

blog_ava
Соль назвал самого стильного игрока Динамо
06:30
538
Теги
Лечче Лечче Ювентус Ювентус Италия Парма Парма Брешия Брешия Дженоа Дженоа Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
49
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук