Манчестер Сити разгромно обыграл Астон Виллу – и невнятные конкуренты Зинченко

Манчестер Сити разгромил Астон Виллу в рамках 10-го тура АПЛ. Детальный отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Астон Вилла начался в 14:30. Текстовую онлайн-трансляцию поединка провел "Футбол 24".

Манчестер Сити – Астон Вилла: прямая видеотрансляция матча АПЛ

"Горожане" оказались в довольно сложной ситуации. За первые 9 туров команда Хосепа Гвардиолы отпустила Ливерпуль уже на 6 очков, поэтому победы для нее становятся необходимостью. Ведь испанский специалист до сих пор говорит, что АПЛ – приоритетный турнир для него. Астон Вилла, которая проводит дебютный сезон в высшем дивизионе, начала кампанию удивительно успешно и находится ближе к зоне еврокубков, чем вылета.

Отчетный поединок ожидаемо начался с контроля мяча футболистами Манчестер Сити. "Горожане" из-за кадровых проблем, среди которых и травма Александра Зинченко, в очередной раз вынуждены играть экспериментальным составом, но не отступают от своей концепции игры. Жезус мог открывать счет уже в начале матча, но не попал в створ, пробивая с нескольких метров.

На 10-й минуте Стерлинг взял игру на себя в штрафной соперника, накрутил сразу трех оппонентов и вырезал мягкую передачу на партнера, но Бернарду не прочитал эпизод и не успел к мячу, подарив его защитнику. Возможно, именно поэтому в следующей атаке Рахим решил пробивать самостоятельно, но удар получился очень слабым.

Гости в свою очередь совсем не стеснялись создавать опасные моменты. Да, бирмингемцы были вынуждены в основном рассчитывать на контратаки, но это реалии для любой команды, которая приезжает на Этихад. Самыми активными впереди были Уэсли и Грилиш, которые пытались в основном давить на Фернандиньо. Бразилец вышел в центре защиты в паре с Джоном Стоунзом, хотя на скамейке запасных был Николас Отаменди.

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На 20-й минуте хозяева требовали пенальти. Стерлинг после передачи Де Брюйне сместился к 11-метровой отметки, откуда плотно пробил. Мяч попал в плечо защитнику, Грэм Скотт все видел и не поддался на апелляции Менди, назначив лишь угловой. Астон Вилла ответила мощным выстрелом МакГинна из-за пределов штрафной. Шотландец целил в дальний угол, однако Эдерсон спас свою команду от пропущенного гола.

Бирмингемцы практически отказались от высокого прессинга. Часто можно было наблюдать, как все 11 игроков гостей находятся за линией мяча вблизи собственных владений. Такая плотная оборона не давала игрокам Манчестер Сити необходимого пространства, а "горожане" никак не могли найти в ней щель. Не помогал команде с этим Жезус, который будто растворился на поле. Бразильцу никак не удавалось ни выйти на ударную позицию, ни создать свободную зону для забеганий партнеров. А за всем этим по скамейки запасных наблюдал печальный Серхио Агуэро.

Хозяева имели шанс уйти на перерыв с преимуществом в счете. Стерлинг в очередной раз прорвался зоной левого полуфланга и выкатил в центр штрафной под удар Силве. Давид зряче пробил под дальнюю штангу, но мяч прошел в считанных сантиметрах мимо. До окончания первого тайма команды успели отличиться разве что несколькими потерями в середине поля. Хосеп Гвардиола шел в подтрибунное помещение очень недовольным.

Вторая половина началась для Астон Виллы холодным душем. Гости решили высоко встречать соперника, чем заставили Эдерсона выбить мяч далеко вперед. Там за него поборолся Жезус, сбросив на ход Стерлингу. Рахим сблизился с Хитоном и прошил голкипера – 1:0. Шла только двадцатая секунда второго тайма.

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Манчестер Сити не собирался сбавлять обороты и прочно зажал бирмингемцев возле их ворот. На 52-й минуте "горожане" могли удвоить преимущество, но перспективный навес Дее Брюйне не нашел адресата. Вскоре на ударной позиции оказался Менди, но удар защитника заблокировали. Справедливости ради стоит заметить, что в той ситуации напрашивался пас на партнера.

На 55-й Стерлинг потерял роскошную возможность оформить дубль. "Горожане" перехватили мяч вблизи штрафной соперника, Рахим получит мяч, оказавшись лицом к лицу с Хитоном. Вингер сумел пробить голкипера, но помешал Тайрон Мингс, который выбил мяч из пустых ворот на угловой.

После этого темп игры немного снизился. Подопечные Гвардиолы продолжали владеть мяч на чужой половине, но скорости уже не были такими высокими. В конце концов, такая тактика дала результат. Усыпив бдительность гостей, "горожане" дважды заставили капитулировать Хитона. В обоих случаях голы пришли после угловых.

Сначала Де Брюйне с левого фланга выполнил прострел, который едва заметным касанием превратил в гол Силва. Позже авторство все же записали на бельгийца – мол Давид до мяча не дотянулся. Рфери даже попросил видеоасистента проверить, не находился ли Стерлинг в активном положении вне игры. Вердикт VAR – взятие ворот засчитано. Всего за 4 минуты угловой с правого фланга привел к разгрому. Фернандиньо до последнего поборолся за мяч. Тот отскочил к Гюндогану, а немец эффектным ударом в касание поразил нижний угол ворот.

Третий гол окончательно успокоил команды. Ман Сити начал позволять сопернику контролировать мяч, но Астон Вилла очень трудно переходила на чужую половину поля. Тренеры сделали ряд замен, среди которых отметим выход Анхелиньо вместо Менди. Таким образом, оба конкурента Зинченко получили игровую практику в отчетном матче.

Поединок фактически превратился в доигрывание. Классическая ситуация, когда одни не могут, а другие – не хотят. Запомнился разве контрвыпад бирмингемцев, который ударом из-за пределов штрафной завершал Трезеге – Эдерсон не без проблем укротил мяч. Жезус ответил ударом в перекладину. На 88-й минуте Фернандиньо оставил "горожан" в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Уже в компенсированное время Дэвис и Макгинн были близки, чтобы отквитать один мяч, но самоотверженно сыграл голкипер Ман Сити.После отчетного тура Манчестер Сити набрал 22 очка и сократил отставание от Ливерпуля, который удерживает лидерство, до трех пунктовм. У Астон Виллы осталось 11 очков и 13 позиция в турнирной таблице.

Божественный Стерлинг

Хосеп Гвардиола не теряет ни одного случая засыпать комплиментами Рахима Стерлинга. Англичанин под руководством Пепа постоянно прогрессирует. В прошлом сезоне вингер был одним из лидеров команды, а в начале нынешней кампании – несомненно главная звезда.

Если залезть в статистику поединка против Астон Виллы, то вы рискуете не увидеть там Рахима среди лидеров, но именно он был локомотивом "горожан". В первом тайме, когда игра у команды не клеилась, вся острота исходила именно от него. Стерлинг эффективно применял дриблинг, прицельно пробивал и пасовал партнерам, поэтому очень символично, что именно он открыл счет, после чего на поле стало "легче дышать", а Де Брюйне да Силва начали просто разрывать соперника.

Для Стерлинга отчетный поединок – не просто вспышка, а очередной классный матч. Он в семи сезонах подряд забивает более 10 голов за клуб и сборную. Напомним – Рахиму всего 24 года. В нынешней кампании вингер отметился 20 раз в 19 матчах во всех турнирах за Манчестер Сити и национальную команду. Просто феноменальные показатели.

Конкуренты Зинченко не впечатлили

Вчера Алесандр Зинченко был прооперирован в Барселоне. Именно украинец в начале нынешнего сезона был основным левым защитником действующих чемпионов Англии. Наставник "горожан" перед поединком заявил, что у него нет четкого решения этой проблемы. Ведь у команды просто нет игроков на эту позицию, способных сыграть все 90 минут.

Гвардиола не лукавил. Против Астон Виллы с первых минут вышел Бенджамен Менди. Француз традиционно для себя недорабатывал в защите – ни одного перехвата или подбора. 8 раз терял позицию. Меньше всех среди защитников Сити шел в борьбу – 5 попыток, из которых только две оказались успешными. В атаке тоже не доработал. Менди имел прекрасную возможность создать гол, но в убийственной ситуации решил нанести удар, а не отдать на свободного партнера. Ассист же перед ударом Де Брюйне следует считать формальным, поскольку даже сам Кевин не пробивал по воротам, а выполнял прострел.

На 73-й минуте Бенджамен уступил место Анхелиньо. Испанец, даже имея втрое меньше игрового времени, "набил" лучшую статистику в обороне – выиграл одно единоборство (100% успешности), совершил перехват, однажды выбил мяч в опасном моменте, а в атаке совершил успешную попытку дриблинга. В целом же Анхелиньо сыграл слишком мало, чтобы дать ему какую-то комплексную оценку. К тому же в тот момент команды уже откровенно доигрывали.

Можно сделать вывод, что проблема левого защитника в Манчестер Сити остается открытой. Гвардиола надеется, что Менди сможет набрать оптимальную форму и избежать травм, которые преследуют его на протяжении всего времени пребывания на Этихад. Анхелиньо же только третий в иерархии и получает практику исключительно из-за травмы Зинченко.

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