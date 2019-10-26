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Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1

19:00 76 Читати українською
Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1
Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 / UA-Футбол

В рамках 12-го тура УПЛ Олимпик в непростом матче вырвал победу над СК Днепр-1.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

СК Днепр-1 на выезде уступил Олимпик. Хотя начало игры было за днепрянами – Когут открыл счет с передачи Коркишко уже на 4-й минуте. Олимпийцы сравняли положение через 7 минут, отметился Ду Коуту.

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Далее команды больше боролись и острых моментов было немного, но ситуация изменилась после удаления Сафронова за две подряд желтые карточки. Кравчук сразу же вывел Олимпик вперед в счете, однако Назаренко мгновенно сравнял счет. Но на гол Вантуха СК Днепр-1 не сумел ответить и олимпийцы в итоге праздновали победу.

Благодаря этой победе Олимпик сравнялся с СК Днепр-1 по очкам – по 11. Команды расположились на 9 и 8 местах соответственно.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Олимпик - СК Днепр-1 Олимпик Олимпик
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