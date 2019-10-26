Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1

В рамках 12-го тура УПЛ Олимпик в непростом матче вырвал победу над СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на выезде уступил Олимпик. Хотя начало игры было за днепрянами – Когут открыл счет с передачи Коркишко уже на 4-й минуте. Олимпийцы сравняли положение через 7 минут, отметился Ду Коуту.

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Далее команды больше боролись и острых моментов было немного, но ситуация изменилась после удаления Сафронова за две подряд желтые карточки. Кравчук сразу же вывел Олимпик вперед в счете, однако Назаренко мгновенно сравнял счет. Но на гол Вантуха СК Днепр-1 не сумел ответить и олимпийцы в итоге праздновали победу.

Благодаря этой победе Олимпик сравнялся с СК Днепр-1 по очкам – по 11. Команды расположились на 9 и 8 местах соответственно.