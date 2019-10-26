Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

Луганская Заря уверенно обыграла Ворсклу (4:0) в матче 12-го тура УПЛ.

С первых минут игры Заря забрала мяч под контроль и начала медленно, но уверенно расшатывать редуты гостей. Первый опасный момент подопечные Скрипника создали на 12-й минуте – Леднев пробил со штрафного рядом со стойкой ворот Ризныка. А уже через четыре минуты хозяева забили. Леднев получил мяч перед линией штрафной, отпасовал влево на Русина, а Назарий обводным ударом с правой поразил дальнюю девятку ворот Ворсклы.

Открыв счет, Заря не стала менять свою игру. Высокий прессинг, быстрые комбинации и постоянные вривання в свободные зоны подопечных Скрипника заставляли игроков Ворсклы думать только об обороне. Такое давление на защиту гостей вылился во второй гол в конце тайма – Михайличенко в своей штрафной площадке недозволенным приемом остановил Васин. Пенальти четко реализовал Юрченко.

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С началом второго тайма рисунок игры не изменился. На 55-й минуте Баенко оставил гостей в меньшинстве, получив вторую желтую карточку за фол против Русина. Уже через 6 минут Заря увеличила свое преимущество в счете: Леднев прошел по центру, отдал влево на Кабаева, а тот хитрым ударом с острого угла оставил в дураках Ризныка.

Точку в матче поставил Леднев, подытожив свое замечательное выступление эффектным голом. Разрезной пас Богдана на Русина прервал защитник, но хавбек Зари подхватил мяч и мощным ударом с 17-ти метров не оставил шансов голкиперу.

Отметим, что после этой победы Заря по набранным очкам поднялась на третье место в УПЛ. Правда, уже завтра ее могут потеснить Десна и Александрия, которые проведут свои матчи 12-го тура.

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