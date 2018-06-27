Главные новости футбола 26 июня: Аргентина "проползла" в 1/8 финала ЧМ-2018, капитан Динамо продлил контракт

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июня.

ЧМ-2018

Завершился третий тур группового раунда Мундиаля для сборных групп С и D. Впервые на чемпионате мира-2018 зафиксировали нулевую ничью – Дания и Франция играли в свое удовольствие и спокойно вышли в плей-офф. О характере матча свидетельствует то, что опорный хавбек Канте признан лучшим игроком поединка. Во втором матче историческую победу одержала сборная Перу и вместе с побежденной ею Австралией покинула турнир.

Зато в квартете D интрига сохранялась до конца. Сборная Аргентины в драматичном матче одолела Нигерию и оформила выход в 1/8 финала. "Альбиселесте" забили первыми, но едва не упустили победу во втором тайме – видео голов и обзор матча. В другом поединке групп Хорватия победила Исландию и оставила островитян за бортом турнира.

Такие результаты игрового дня позволили определить еще 2 пары 1/8 финала ЧМ-2018. Первые противостояния на этой стадии турнира состоятся уже в субботу, 30 июня.

Украина

Полузащитник Сергей Сидорчук подписал новый контракт с Динамо. Капитан "бело-синих" подписал с клубом соглашение на 5 лет. Хавбек, который является воспитанником запорожского Металлурга, выступает за киевлян с 2013 года.

Обновился состав участников украинской Премьер-лиги: большинство клубов проголосовали за Черноморец, который согласился вновь играть в лиге вместо Полтавы. Президент объединения клубов Томас Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ.

Трансферы

Миланский Интер объявил о трансфере Наингголана. Экс-полузащитник столичной Ромы стоил "черно-синим" 24 млн евро. Бельгиец уже прокомментировал переход в Интер и ожидает возобновления сотрудничества с Лучано Спаллетти.

На полученные средства Рома приобрела Пасторе. Аргентинский полузащитник заключил с римлянами контракт на 5 лет. Также к рядам "волков" присоединился Давиде Сантон из Интера, который стал частью сделки по переходу Раджи Наингголана. Защитник подписал с Ромой 4-летнее соглашение.