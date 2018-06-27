ЧМ-2018 Хорватия – Исландия: мощная игра "викингов" от сильных сторон, проверка резерва хорватов и сказочность исландцев

Матч третьего тура группы D между сборными Исландии и Хорватии завершился тяжелой победой хорватов.

Хорватия вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2018 и выставила полурезервный состав, в котором место нашлось защитнику Динамо Киев Йосипу Пиварчу и резервному голкиперу сборной Ловре Калиничу. Исландии же нужна была только победа.

Исландия – Хорватия: видео голов

Матч начался медленно и без особых моментов. Обе команды остались верными своему стилю, хотя хорваты удивили жесткостью своей игры. Так, уже на 12-й минуте Пьяца разбил нос Бьярнассону, нокаутировав его на несколько минут. Хорваты пытались играть комбинационно, исландцы же реализовывали своё преимущество в габаритах и постоянно пользовались забросами, прострелами и стандартами. Под конец матча они начали работать: на 29-й минуте Магнуссон из района 11-метровой отметки пробил головой в сантиметрах от штанги, а через минуту Сигурдссон мощно пробил со штрафного – Калинич взял этот удар.

Исландия – Хорватия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Самые опасные моменты в первом тайме создали исландцы. На 41-й минуте они провели позиционную атаку, которую завершил ударом метров с 24-х в нижний правый угол Финнбогасон – Калинич не добрался до мяча, но тот пролетел мимо штанги в считанных сантиметрах. На 45+2 минуте Гуннарсон мощно пробил с угла штрафной в девятку, однако Калинич в сногсшибательном прыжке парировал этот удар.

Второй тайм начался очень активно. Обе команды начали идти в атаку, создав супермоменты. На 52-й минуте Бадель пробил с дистанции, и Хальдаорссон перевел мяч в перекладину, однако уже через минуту, после углового, все тот же Бадель мощно пробил из пределов штрафной – прямо в девятку! 1:0! Исландцы тут же ответили: на 55-й Ингассон пробил головой под перекладину, однако Калинич вытащил этот удар. Через минуту все тот же Ингассон пробил головой – теперь уже точно в перекладину! Стало понятно, что на поле будет триллер.

Исландия – Хорватия: Бадель – игрок матча

Тем не менее, 60-е минуты прошли в позиционной борьбе. Казалось, хорваты перевели матч в нужное для себя русло, однако на 70-х минутах исландцы вновь активизировались: на 73-й Финнбогассон убежал от защиты по правому флангу и сделал острую передачу на свободного Бьярнарсона, но тот не смог нормально попасть по мячу! Через две минуты давление "викингов" дало результат: Ловрен рукой прервал подачу в штрафную и арбитр поставил пенальти. Сигурдссон его уверенно реализовал.

Последние 15 минут прошли в качелях и нервах, но более острыми были хорваты. На 85-й мог забить прямым ударом со штрафного Перишич, а на 90-й минуте ему это удалось: он убежал в атаку по левому флангу и пробил в дальнюю девятку. Это был конец для Исландии.

Таким образом, Хорватия выиграла группу D, набрав 9 очков. Аргентина в параллельной игре выиграла у Нигерии и заняла второе место, Нигерия осталась третьей, а исландцы заняли последнюю позицию.

Исландия сыграла от сильных сторон – и почти победила

Хеймир Хадльгримссон на главный матч года ничего нового придумывать не стал, сыграв в то, в чём исландцам нет равных. Данный стиль вполне можно охарактеризовать понятием "исландский футбол" – максимум борьбы, подач в штрафную и внимания при стандартах. Долгое время это казалось банальным и неэффективным, однако мало-помалу, шаг за шагом, но исландцам удалось поставить хорватов перед фактом: "викинги" их переигрывают.

Первый же острый момент, когла Магнуссон замкнул головой над перекладиной, пришел после типичного исландского вбрасывания аута чуть ли не в ворота, а второй (похожий и снова с участием Магнуссона) – после углового. На 40-й Финнбогассон на грани фола обокрал защитника и пробил в угол с дистанции. Удары в перекладину приходили после аутов и угловых, а гол – после жесткого отбора и передачи в центр штрафной. Словом, всё, чем могли угрожать исландцы – жёсткостью, борьбой, аутами, дальними ударами – было использовано. И всё это работало.

Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Хеймира Хадльгримссона

Даже ничья по такому футболу была бы не очень справедливой, ведь исландцы вполне наиграли на уверенную победу. Две перекладины, вытянутый Калиничем из девятки мяч, заблокированные удары в пустые ворота – моменты такого качества и в таком количестве хорватам и не снились. "Викингам" где-то не хватило фарта, где-то мастерства – но возможностей для победы у них было предостаточно.

Хорватия: полезная ротация и подтверждение класса

Златко Далич в матче, который для его команды ничего не решал, вполне разумно решил провести ротацию состава. На поле вышли резервисты Пиварич, Калинич, Бадель, Пьяца, в то время как Ракитич, Ловрен, Врсалько, Вида, Манджукич и другие звёзды получили шанс отдохнуть перед 1/8 финала чемпионата мира-2018. Позже некоторым из них пришлось подниматься в игру, но всё равно состав Хорватии выглядел далёким от основного. Хотя, как сказать: мало какая сборная может считать выход Ковачича и Баделя проявлением ротации.

Хорватия откровенно не заслужила не победу. Её игроки часто ошибались в обороне, полностью провалились на флангах и были достаточно инертными в атаке – но всё равно выиграли за счет трёх острых моментов на старте и конце второго тайма, которые привели к голам. Это – проявление топ-класса в исполнении далеко не топ-состава при далеко не топ-игре. Исландцам можно посочувствовать: в их заявке нет игроков, которые единственный свой момент в матче превращают в гол.

Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

Златко Даличу этот матч принёс большую пользу. Во-первых, Хорватия выиграла группу. Во-вторых, подавляющее большинство основных игроков сборной смогли отдохнуть. И самое главное: Далич проверил ближайший резерв, убедившись, что у него, возможно, не две основы, но полторы – точно. По ряду футболистов будут сделаны выводы: такие, как Пьяца, больше не будут иметь шанса оставить сборную в меньшинстве на 12-й минуте, а такие, как Калинич и Бадель, показали, что являются надёжными помощниками. Такая проверка перед 1/8 финала чемпионата мира-2018 стоит гораздо дороже, чем три очка.

Исландия осталась сказочной

Исландия вылетела из турнира, однако ментально её футболисты всё равно остались непобедимыми. В своём последнем матче они проиграли, однако сохранили верность себе и своему стилю – и едва не победили.

Исландцев много критиковали за антифутбол, но сравните эту команду с многомиллионным (если не миллиардным) Манчестер Юнайтед и спросите себя: под какой футбол хочется уснуть быстрее? А сможете ли Вы уснуть, когда вспомните, что часть основных игроков Исландии является пожарными или рыбаками, а тренер подрабатывает дантистом? И сможете ли Вы назвать антифутбольной команду, которая сделала 17 выстрелов по воротам суперзвёздной Хорватии, пробив в створ втрое больше соперника?

Исландия – это последний островок того далёкого народного футбола, в который играют такие же, как и мы, простые рабочие люди. Эта команда играла жёстко, грубо, закрыто, однако осталась верной себе, в очередной раз едва не поставив современный денежный футбол на колени. Спасибо за очередную сказку, Исландия!

ЧМ-2018, группа D, 3-й тур

Исландия – Хорватия – 1:2

Голы: Сигурдссон, 76 (пен) – Бадель, 53, Перишич, 90