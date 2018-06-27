ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина: "альбиселестес" в драматичном матче победили Нигерию и вышли в 1/8 финала

Подопечные Хорхе Сампаоли дожали Нигерию и вышли в плей-офф ЧМ-2018.

Матч активнее начали аргентинцы, и уже в самом дебюте игры Маскерано передачей вывел Тальяфико на ударную позицию, но против левого защитника "альбиселестес" удачно сыграл корпусом Балогун, в результате чего мяч срезался с ноги аргентинца. Нигерийцы ответили пристрелкой Мусы из-за пределов штрафной – мяч пролетел над перекладиной ворот Армани.

Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

На 14-й минуте Лионель Месси получил идеальную передачу на ход от Банеги, классно принял мяч, и отправил его мимо голкипера нигерийцев Узохо. В середине тайма Месси создал еще один шанс для аргентинцев: капитан сборной шикарной разрезной передачей вывел Игуаина один на один с голкипером, однако "Пипита" не успел к мячу и в результате столкновения с Узохо отправил того в легкий нокдаун. Первотаймовый бенефис Месси продолжился и в дальнейшем: «десятка» сборной Аргентины с удобной позиции пробивал со штрафного, но все тот же Узохо перевел удар Лионеля в штангу.

Лионель Месси открывает счет в игре

Начало второго тайма вышел ужасным для аргентинцев: Джюнейт Чакыр назначил пенальти за то, что Маскерано повалил в штрафной Балогуна, а Мозес сравнял счет с 11-метровой отметки. Окрыленные успехом, нигерийцы на кураже полетели вперед, и оборона "альбиселестес" в отдельных моментах трещала по швам. Через некоторое время, подопечные Сампаоли смогли отвести игру от своих ворот, и усилили давление на ворота "суперорлов", ведь ничья в этом матче их никак не устраивала.

Гонсало Игуаин против Френсиса Узохо

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Месси и Компания довольно долго не могли создать по-настоящему опасный момент у ворот африканской сборной, а вот подопечные Гернота Рора провели неплохую контратаку, в которой очень остро пробивал издали Ндиди, однако мяч просвистел над перекладиной ворот Армани. Еще одна контратака Нигерии завершилась просто бешеным моментом у Игало, который из пределов штрафной не попал в ворота соперника. За мгновение до удара нигерийского центрфорварда Рохо сыграл рукой, но Джюнейт Чакыр, воспользовавшись видеоповтором, принял очень спорное решение не назначать пенальти.

Аргентину мог спасти Игуаин, которому идеальную передачу под удар отдал Тальяфико, но нападающий Ювентуса запустил мяч значительно выше ворот Узохо. Игроки сборной Нигерии продолжали моментами просто издеваться над защитой "альбиселестес": Игало вновь получил прекрасный шанс, выйдя под углом на ворота аргентинцев, но не переиграл Армани. После этого африканская сборная заработала перспективный штрафной, а Этебо очень остро пробивал в девятку, но попал в сетку с внешней стороны.

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Казалось бы, что у Аргентины совсем ничего не получается во втором тайме, но "палочкой-выручалочкой" южноамериканцев очень неожиданно стал Маркос Рохо, который замкнул подачу партнера с правого фланга великолепным ударом в нижний угол ворот Узохо.

Решающие кадровые перестановки

В основу сборной Аргентины по сравнению с провальным матчем против хорватов вернулись Рохо, Банега, Ди Мария, Игуаин, а в воротах вместо Кабальеро появился голкипер Ривер Плейта – Франко Армани. Ходило много слухов о роли Сампаоли и Месси в определении стартового состава команды и ее игры, но в данном конкретном случае совершенно неважно, чья это была идея, а главное, что это сработало. Практически каждый из вышеперечисленных игроков внес свой вклад в победу сборной Аргентины, которой удалось перевоплотиться и собраться в самый нужный момент.

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Бенефис Месси в первом тайме

То, что этот матч для него решающим, можно было прочитать по лицу Лео еще за несколько минут до начала игры. Лидера и капитана сборной Аргентины после двух стартовых туров ЧМ-2018 просто нещадно критиковали как на родине, так и по всему миру, ведь ожидания от игры "альбиселестес" на мундиале были огромными. В матче против Нигерии Месси наконец включился на полную мощность. Особенно это касалось первой половины игры, когда только от "десятки" аргентинской сборной могли прийти как минимум 3 гола в ворота Нигерии. Месси наконец продемонстрировал всем критикам, что он может быть вожаком на поле, и ему удалось в определенной степени повести партнеров за собой.

Лионель Месси

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Нигерия заслуживала большего

Подопечные Гернота Рора провалили первый матч с Хорватией, а вот во втором и третьем турах очень понравились. В этом матче Нигерия не лучшим образом провела первый тайм, но поверила в свои силы после гола Мозеса с пенальти. Нигерийцы атаковали очень остро, а защитники сборной Аргентины раз за разом не успевали за своими оппонентами: один только Одион Игало мог забивать несколько голов в ворота Армани.

Мозес в борьбе против Тальяфико и Банеги

Справедливое решение или судейское VARварство?

Кто знает, каким образом сложилась бы дальнейшая игра, если бы Джюнейт Чакыр назначил второй пенальти в ворота аргентинцев за игру рукой Рохо. Чакыр слушал подсказки видеоасистентов, после чего решил посмотреть видео момента самостоятельно. Казалось, что после просмотра видеоповтора, турецкий арбитр непременно укажет на "точку", но Чакыр неожиданно принял решение не назначать пенальти, объясняя это тем, что мяч попал в руку Рохо от его же головы. Центрбек сборной Аргентины в этом эпизоде сыграл очень небрежно и должен быть действительно благодарен арбитру за трактовку этого момента в пользу Аргентины.

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Герой матча – Маркос Рохо

Защитник МЮ мог стать и антигероем для своей сборной, если бы главный арбитр принял иное решение в вышеупомянутом моменте, но вместо этого он стал главным героем нации, оказавшись на позиции форварда, когда это было наиболее необходимо для "альбиселестес". Его классный удар не оставил шансов голкиперу сборной Нигерии, и, как оказалось чуть позже, вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ. Удивительное для Рохо возвращения в стартовый состав после пропущенного матча с Хорватией.

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Дальше – Франция

Сборная Аргентины все же вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 со второго места в группе, где сыграет со сборной Франции, а Нигерия осталась за бортом Мундиаля. Трудно сейчас прогнозировать то, как будут разворачиваться события в матче Аргентина – Франция, но одно можно сказать точно – у французов будет достаточно моментов, ведь "альбиселестес" уже не первую игру очень слабо играют в обороне, и даже Нигерия при благоприятных условиях могла "отгружать" 3-4 мяча в ворота подопечных Сампаоли.

ЧМ-2018. Группа D. 3 тур

Нигерия – Аргентина – 1:2

Голы: Мозес, 50 – Месси, 14, Рохо, 86