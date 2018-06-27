Головні новини футболу 26 червня: Аргентина "проповзла" до 1/8 фіналу ЧС-2018, капітан Динамо продовжив контракт

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 червня.

ЧС-2018

Завершився третій тур групового раунду Мундіалю для збірних груп С і D. Вперше на чемпіонаті світу-2018 зафіксували нульову нічию – Данія і Франція грали для власного задоволення і спокійно вийшли до плей-офф. Про характер матчу свідчить те, що опорний хавбек Канте визнаний найкращим гравцем поєдинку. У другому матчі історичну перемогу здобула збірна Перу й разом із переможеною нею Австралією покинула турнір.

Зате в квартеті D інтрига зберігалася до кінця. Збірна Аргентини у драматичному матчі здолала Нігерію та оформила вихід в 1/8 фіналу. "Альбіселесте" забили першими, але ледь не втратили перемогу в другому таймі – відео голів і огляд матчу. В іншому поєдинку групи Хорватія перемогла Ісландію і залишила острів'ян за бортом турніру.

Такі результати ігрового дня дозволили визначити ще 2 пари 1/8 фіналу ЧС-2018. Перші протистояння на цій стадії турніру відбудуться вже в суботу, 30 червня.

Україна

Півзахисник Сергій Сидорчук підписав новий контракт з Динамо. Капітан "біло-синіх" підписав із клубом угоду на 5 років. Хавбек, який є вихованцем запорізького Металурга, виступає за киян із 2013 року.

Оновився склад учасників української Прем'єр-ліги: більшість клубів проголосували за Чорноморець, який погодився знову грати в лізі замість Полтави. Президент об'єднання клубів Томас Грімм прокоментував прийняття Чорноморця в УПЛ.

Трансфери

Міланський Інтер оголосив про трансфер Наінгголана. Екс-півзахисник столичної Роми коштував "чорно-синім" 24 млн євро. Бельгієць вже прокоментував перехід в Інтер і очікує на поновлення співпраці з Лучано Спаллетті.

На отримані кошти Рома придбала Пасторе. Аргентинський півзахисник уклав із римлянами контракт на 5 років. Також до складу "вовків" приєднався Давіде Сантон із Інтера, який став частиною угоди про перехід Раджі Наінгголана. Оборонець підписав із Ромою 4-річну угоду.