Большинство клубов проголосовали за Черноморец, который согласился играть в УПЛ

Одесский Черноморец следующий сезон может начать в УПЛ.

Черноморец согласился заменить Полтаву в УПЛ, а большинство элитных клубов в опросе, устроенном дирекцией Украинской Премьер-лиги, проголосовали за вхождение одесской команды в состав Лиги следующего сезона, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Также Черноморец ждут структурные изменения. "По нашей информации нынешний президент Черноморца Леонид Климов отойдет от дел, а клуб возьмет под свое крыло известный бизнесмен и депутат Вадим Новинский. Приход на тренерский мостик "моряков" болгарского специалиста Ангела Червенкова – лишь первая ласточка грядущих изменений в Черноморке. Напомним, Червенков тренировал Севастополь, когда этим крымским клубом владел Новинский", – говорится в сообщении FootBoom.

К слову, ранее Черноморец отказался заменить Полтаву в УПЛ. Полтава в свою очередь объявил о роспуске команды.