Сидорчук подписал новый контракт с Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук продлил контракт с клубом.

27-летний полузащитник подписал с киевским Динамо новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до конца сезона 2022/23.

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Напомним, Сидорчук перешел в Динамо зимой 2013 года.

В прошлом сезоне Сергей провел 10 матчей в УПЛ, матч за Суперкубок и 7 в Еврокубках.