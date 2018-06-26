Сидорчук подписал новый контракт с Динамо

ЧМ 2018 — 18:57 361
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Австралия – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
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Перу одержала историческую победу над Австралией и заняла 3 место в группе CЧМ 2018 — 18:53 129
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ЧМ-2018 Дания – Франция: первые "нули" Мундиаля, игра в свое удовольствие для обоих сборных и спокойный выход в плей-оффЧМ 2018 — 18:50 143
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Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018ЧМ 2018 — 09:00 406
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ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-оффЧМ 2018 — 00:33 1034
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