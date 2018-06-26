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Сидорчук подписал новый контракт с Динамо

16:23 156 Читати українською
Сидорчук подписал новый контракт с Динамо
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук продлил контракт с клубом.

27-летний полузащитник подписал с киевским Динамо новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до конца сезона 2022/23.

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Напомним, Сидорчук перешел в Динамо зимой 2013 года.

В прошлом сезоне Сергей провел 10 матчей в УПЛ, матч за Суперкубок и 7 в Еврокубках.

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