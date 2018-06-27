Дания – Франция: Канте – лучший игрок матча

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча против Дании (0:0).

Франция не смогла победить Данию (0:0), однако именно полузащитник "галльских петухов" Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

Такой результат позволил обеим командам выйти из группы С в плей-офф чемпионата мира-2018.

За первые три матча ЧМ-2018, Франция 1 раз сыграла вничью и одержала 2 победы.