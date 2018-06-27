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Дания – Франция: Канте – лучший игрок матча

26 июня 19:41 40 Читати українською
Дания – Франция: Канте – лучший игрок матча
Н'Голо Канте / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча против Дании (0:0).

Франция не смогла победить Данию (0:0), однако именно полузащитник "галльских петухов" Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

Такой результат позволил обеим командам выйти из группы С в плей-офф чемпионата мира-2018.

За первые три матча ЧМ-2018, Франция 1 раз сыграла вничью и одержала 2 победы.

ЧМ 20183 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
Матч окончен
0 : 0
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция Франция Дания - Франция Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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