Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины в тяжелом поединке 3-го тура чемпионата мира-2018 в группе D одолела нигерийцев. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

"Альбиселесте" на последних минутах матча сумели вырвать победу у сборной Нигерии. Старт поединка был за аргентинцами, что позволило им повести в счете. Однако, со стартом второй половины игре инициативой завладели "суперорлы". Они реализовали одиннадцатиметровый усилиями Мозеса, а потом не использовали еще несколько возможностей забить. Как следствие, отличились латиноамериканцы – Меркадо подал с правого фланга, а Рохо классно пробил в одно касание – 2:1.

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На 14-й минуте матча аргентинцы усилиями Лионеля Месси открыли счет.

Гол Месси:

На старте второй половины игры нигерийцам удалось сравнять счет. Мозес спокойно реализовал пенальти.

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Гол Мозеса:

На 86-й минуте Маркос Рохо классным ударом вывел сборную Аргентины вперед.

Гол Рохо:

Обзор матча: