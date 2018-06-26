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Наингголан прокомментировал переход в Интер

16:13 105 Читати українською
Наингголан прокомментировал переход в Интер
Раджа Наингголан / фото: ФК Интер

Новоиспеченный игрок Интера Раджа Наингголан поделился впечатлениями после перехода в миланский клуб из Ромы.

"Не ожидал такого теплого приема. Я рад, теперь мне нужно достичь еще больших аплодисментов. Признание болельщиков важно для любого игрока, это говорит об их энтузиазме. Он переполняет и меня, надеюсь, что вместе мы будем счастливы.

Интер объявил о трансфере Наингголана

Лучано Спаллетти? Свой лучший сезон я провел при нем, надеюсь, что получится это повторить. Я в его распоряжении, рад, что смогу поработать с ним снова.

Очень важно чувствовать доверие со стороны тренера и вице-президента Хавьера Дзанетти. Благодаря им я почувствовал себя нужным, в Роме я это перестал чувствовать.

У меня был легкий выбор, хотя прошлое и не забыть. Я рад и предвкушаю новое приключение", – цитирует Наингголана Football Italia.

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