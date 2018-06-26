Перу одержала историческую победу над Австралией и заняла 3 место в группе C

Австралия и Перу сыграли в матче 3 тура ЧМ-2018 в Сочи. Матч завершился победой южноамериканцев со счетом 2:0. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Австралия и Перу встречались в 3 туре чемпионата мира-2018 в Сочи. После 2 матчей австралийцы еще сохраняли определенные шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого им нужно было побеждать Перу (желательно с как можно большим счетом) и надеяться на уверенную победу Франции над Данией в параллельном матче. Перу в свою очередь потеряла все шансы на выход из группы, потерпев два минимальных поражения от Дании и Франции.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

Команды начали поединок довольно спокойно. Определенным преимуществом владела Австралия, игроки которой больше контролировали мяч, однако реальных возможностей для взятия ворот подопечные ван Марвейка не создали.

Наиболее памятным событием первых 10-ти минут игры был грубый фол Единака, за который капитан "Соккеруз" получил желтую карточку, хотя арбитр вполне мог и удалить автора двух голов Австралии на турнире. Что касается непосредственно игры, то в первые 15 минут команды не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Однако первый реальный шанс привел к голу. Герреро на 18-й минуте принял мяч в штрафной Австралии и навесил на Каррильо, который ударом с лета попал прямо в нижний угол ворот. Этот гол стал первым для Перу на Мундиалях с дальнего 1982 года.

Австралия – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Забитый гол кардинально не изменил ход поединка. Австралийцы продолжали контролировать мяч и владели инициативой. В то же время многочисленные прострелы и навесы в штрафную перуанцев ничем особо опасным не заканчивались. В середине тайма подопечным ван Марвейка удалась неплохая атака флангом, которая завершилась ударом и сейвом голкипкера.

На 34-й минуте Австралия разыграла действительно классную атаку. После прострельной передачи Крузе был готов забивать, однако защитник в последний момент спас Перу и выбил мяч на угловой. Это был самый опасный момент представителей Зеленого континета в первом тайме.

В конце первой 45-минутки команды обменялись подачами со стандартов, которые не принесли результата. Первый тайм завершился минимальной победой Перу.

В дебюте второй половины игры перуанцы забили второй гол. После небольшого рикошета в штрафной Австралии мяч попал к Герреро. Тот сразу пробил – снова рикошет и 0:2.

Второй пропущенный мяч добавил вдохновения австралийцам. На 60-й минуте "Соккеруз" могли забивать сразу дважды, однако в первом эпизоде мяч после рикошета покинул пределы поля, а в другом момент защитники заблокировали попытку удара ветерана Тима Кэхилла, который вышел на замену. Подопечные ван Марвейка по инерции создали еще несколько полумоментов, которые уже не несли особой угрозы воротам Галлесе.

Перуанцы могли несколько раз доводить счет до разгромного, раз за разом выбегая в перспективные контратаки, однако игрокам банально не хватало мастерства для их результативного завершения. Подобная проблема наблюдалась у команды Рикардо Гареки и в предыдущих двух турах.

Перу, демонстрируя довольно приличную игру, довольствуется лишь третьим место в группе, однако впервые с 1978 года команда одержала победу в матче чемпионата мира. Австралия завершила ЧМ-2018 на последней позиции группы С, набрав лишь одно очко.

ЧМ-2018, группа С. 3 тур

Австралия – Перу – 0:2

Голы: Каррильо, 18, Герреро, 50