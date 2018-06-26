ЧМ-2018 Дания – Франция: первые "нули" Мундиаля, игра в свое удовольствие для обоих сборных и спокойный выход в плей-офф

Сборные Дании и Франции играют в нулевую ничью после первого тайма заключительного поединка группового этапа в группе C на чемпионате мира-2018.

Наставники обеих команд обошлись без больших сюрпризов со стартовыми составами. Датчане вышли в оптимальном сочетании, а Дидье Дешам дал отдохнуть Уго Льорису, Самуэлю Умтити и Полю Погба. Из упомянутых исполнителей ощутимым стало лишь отсутствие Умтити. Защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе, призванный заменить его, постоянно терял позицию и создавал у своих ворот едва ли не больше опасных ситуаций, чем атакующая линия датчан.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

Дания могла открыть счет уже на старте поединка. Однако, Мартин Бреутвейт так и не определился какой ногой пробить после передачи из глубины поля и решил неуклюже упасть, требуя пенальти. В первой половине игры игроки обеих сборных еще несколько раз вопросительно смотрели на арбитра и активно жестикулировали, намекая ему на просмотр видеоповтора. Похоже, наличие VAR изрядно развратило футболистов и они собираются настаивать на изменении решений судей все активнее.

Первый по-настоящему опасный момент французам удалось создать на 15-й минуте: Жиру классно отправлял мяч под перекладину, но Каспер Шмейхель сумел перевести мяч на угловой. Самым активным среди "трехцветных" в первом тайме был Антуан Гризманн. Форвард мадридского Атлетико получил роль свободного художника от Дешама и пытался вести игру Франции. Часто Маленький принц вынужден был отходить к центральной линии в поисках мяча и возможностей для создания моментов, поскольку датчане в обороне действовали очень плотно.

Неудивительно, что счастье в атаке подопечные Дешама искали дальними ударами. Сначала Усман Дембеле пробил рядом со штангой, а затем Гризманн из-за пределов штрафной пробил в руки Шмейхелю. Дания же под конец тайма сбавила обороты и отдала инициативу сборной Франции, что, однако, пока дивидендов так и не принесло – 0:0 после первого тайма.

Вторая половина игры оказалась менее интенсивной. Появилось больше борьбы в центре поля, в том числе и жесткой. Из-за этого пострадала зрелищность – моментов после перерыва было мало. Лишь ближе к середине тайма лидер датчан Эриксен решил проверить бдительность Манданды. Сначала Кристиан опасно пробил со штрафного, а Стив не сумел сразу зафиксировать мяч. А еще через несколько минут креативный хавбек пробил с линии штрафной – мимо ворот.

Дания – Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Активной игру сборной Франции в атаке взялся сделать Набиль Фекир. Фантомный трансфер английского Ливерпуля заменил Гризманна на 69-й минуте, а уже через минуту попал мячом в сетку ворот. Правда, с внешней стороны. Однако, лидера Лиона это не смутило и он продолжил активно искать встречи с мячом. На 82-й минуте это привело к еще одному опасному моменту – Фекир классно пробил метров с 20-ти, но Шмейхель сумел отбить мяч из угла ворот.

Почин партнера "трехцветные" поддержать не смогли. Зато датчане решили не форсировать события и согласились играть на результат, который устроит обоих соперников – нулевую ничью. Такой итог сохранил статус-кво в группе C: французы – первые, датчане – вторые. Теперь обе сборные могут расслабиться и ждать своего соперника в 1/8 финала из квартета Хорватии, Нигерии, Исландии и Аргентины.

Интересные факты

– поединок Дания – Франция стал первым, который завершился нулевой ничьей на чемпионате мира-2018 (38-й матч Мундиаля по счету).

– Стив Манданда впервые занял место в воротах сборной Франции после 19-ти матчей на скамейке запасных на крупных турнирах (Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018).

– Преснель Кимпембе стал лишь четвертым французом, который дебютировал в основе сборной на чемпионатах мира. Ранее это удалось Франку Рибери (ЧМ-2006), Моргану Шнайдерлину и Луке Диню (ЧМ-2014).

ЧМ-2018. Группа C. 3-й тур

Дания – Франция – 0:0