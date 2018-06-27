ЧМ-2018: определились еще 2 пары 1/8 финала Мундиаля

Стали известны еще две пары стадии 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Во вторник завершился групповой этап для команд в группах C и D. Это позволило определить еще 2 пары сборных на стадии 1/8 финала ЧМ-2018.

Аргентина в драматичном матче побеждает Нигерию и выходит в 1/8 финала ЧМ, где сыграет против сборной Франции

Известные на данный момент пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:

Уругвай – Португалия (30 июня)

Франция – Аргентина (30 июня)

Испания – Россия (1 июля)

Хорватия – Дания (1 июля)

В среду и четверг определятся еще по 2 пары участников первого раунда плей-офф ЧМ-2018.