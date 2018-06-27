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ЧМ-2018: определились еще 2 пары 1/8 финала Мундиаля

26 июня 23:10 206 Читати українською
ЧМ-2018: определились еще 2 пары 1/8 финала Мундиаля
ЧМ-2018: определились еще 2 пары 1/8 финала Мундиаля

Стали известны еще две пары стадии 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Во вторник завершился групповой этап для команд в группах C и D. Это позволило определить еще 2 пары сборных на стадии 1/8 финала ЧМ-2018.

Аргентина в драматичном матче побеждает Нигерию и выходит в 1/8 финала ЧМ, где сыграет против сборной Франции

Известные на данный момент пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:

Уругвай – Португалия (30 июня)

Франция – Аргентина (30 июня)

Испания – Россия (1 июля)

Хорватия – Дания (1 июля)

В среду и четверг определятся еще по 2 пары участников первого раунда плей-офф ЧМ-2018.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
3
дн
:
15
час
:
18
мин
Аргентина
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Теги
Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Хорватия Хорватия Франция - Аргентина Дания Дания Франция Франция
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