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Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ

12:52 384 Читати українською
Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Томас Гримм / фото: УПЛ

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, как проходило голосование за принятие Черноморца в Премьер-Лигу.

6 июня 2018 клубы Украинской Премьер-Лиги единогласно проголосовали за предложение Исполнительного комитета ФФУ включить ФК Черноморец (Одесса) в УПЛ. Этим же голосованием клубы исключили ФК Полтава из состава участников Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Большинство клубов проголосовали за Черноморец, который согласился играть в УПЛ

"Принимая эти решения, мы руководствовались соображениями целостности и непрерывности наших соревнований. Поскольку новый сезон начинается уже меньше чем через месяц, мы должны были действовать быстро, неуклонно следуя Регламенту и Уставу Лиги.

В течение двух дней мы определили клубы, которые могут претендовать на участие в УПЛ, проконсультировались с ФФУ о результатах прохождения ими процедуры аттестации, а также пригласили эти клубы срочно подтвердить желание и готовность играть в УПЛ в следующем сезоне", – сказал Гримм.

Теги
УПЛ Томас Гримм Черноморец Черноморец
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