Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами сообщил, что со времени избрания на должность он практически не бывает дома в Лондоне.

Президент УАФ Андрей Шевченко руководит футбольной организацией ровно три месяца. За это время национальная сборная вышла в финальную часть чемпионата Европы, в число сильнейших вошли также две юношеские команды, а молодежная готовится к Олимпиаде. Из-за загруженности глава украинской футбольной ассоциации большинство времени проводит в Киеве, а уезжает разве что в командировку – на Конгресс ФИФА, в лагеря сборной Украины или по делам национального значения.

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"Конечно, я стал на учет в территориальном центре комплектования, – рассказал Шевченко. – Я официально в Украине, а то, что есть правило в Англии, где проживает моя семья, о необходимости определенное время находиться в Великобритании, то ограничения меня не касаются. Дети уже устали меня ждать.

Был на поединке Усика с Фьюри. Победа Александра очень важна для страны. Я должен был его поддержать. В общем отлучаюсь из УАФ в командировку. Посетил лагерь юношеской команды, которая на Кипре участвует в финальной части первенства Европы. Следующая поездка будет по делам United 24 для сбора средств на восстановление Украины".

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