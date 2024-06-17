"Мы должны продолжать работать. Не то чтобы я кого-то обвинял. Я не собираюсь линчевать игроков. Нам не хватило качества в решающие моменты.

Польша – Нидерланды – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. В частности, мы не закрывали Аке. Однако мы спокойно к этому относимся. Важно, что с самого начала мы играли агрессивно с высоким прессингом. Порой нам не хватало хитрости.

Надо сказать, что у нас действительно были хорошие моменты. После замен мы дольше удерживали мяч и смогли загнать Нидерланды в оборону. Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути.

Мы изучали последние матчи и хотели контролировать мяч. То, что происходило сегодня, также вопрос выхода на Евро. Нам удалось подстегнуть команду заменами.

В раздевалке мы сказали, что неважно, с кем мы играем, мы хотим научиться играть агрессивно. Нам не хватило самого важного – очков. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути", – цитирует наставника "Кадры" Sport.tvp.

Напомним, что Польша проиграла Нидерландам (1:2) в первом туре группового этапа Евро-2024. Следующий матч команда Пробежа проведет против Австрии.

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