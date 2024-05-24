Цыганков забил и отдал шикарный ассист на игрока Барселоны – видео результативных действий
22:42 - Читати українською
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков выдал настоящую феерию в заключительном, 38-м туре Ла Лиги.
Первый тайм проходил почти без моментов, но между 30 и 33 минутами Жирона забила дважды – в обоих голах принял участие Виктор Цыганков.
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Сначала украинец после розыгрыша углового навесил с правой на дальнюю штангу, где головой замкнул Эрик Гарсия. А уже через 3 минуты Виктор в касание замкнул передачу Гутьерреса с левого края штрафной – 2:0.
Добавим, что Цыганков проводит 34-й матч в этом сезоне – в активе украинца уже 7 голов и 7 ассистов.
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