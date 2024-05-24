Матч между ЛНЗ и Ворсклой уже не имел турнирного значения. Черкасцы уже никуда не сместились бы со своей седьмой позиции, в полтавчане в худшем случае разменяли бы восьмую строчку на одиннадцатую. В таких условиях команды могли сыграть в собственное удовольствие, в утешение болельщикам.

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Трудно назвать поединок ярким. Команды играли на равных и при неплохой динамике, но моментов создали немного. Тем не менее, склонность футболистов к авантюрным решениям в матчах без ответственности подарила эффектный гол – Тилль на 16-й минуте закрутил мяч с углового в дальний угол! 1:0.

К сожалению, этот гол оказался последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу ЛНЗ. Подопечные Олега Дулуба завершили чемпионат на седьмом месте с 41 очком. Ворскла пока что восьмая с 33 пунктами.

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