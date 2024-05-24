В поединке 38-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде уступила Дженоа (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В заключительном матче сезона Дженоа принимала Болонью. Гостям надо было кровь из носу выигрывать, чтобы сохранить шансы на третью строчку. Кроме того, этот поединок был последним для Тьягу Мотты у руля "красно-синих". В свою очередь хозяева уже выполнили все задачи и могли поиграть в свое удовольствие, отблагодарив болельщиков за любовь и внимание.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает как будущий участник Лиги чемпионов, который вернулся в самый престижный евротурнир после 60 лет перерыва, уступил середняку Серии А в шаге от бронзовых медалей.

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Дженоа с первых минут бросилась к воротам соперника. Мартин уже на 2-й минуте замыкал подачу с углового из района одиннадцатиметровой отметки, но головой направил мяч мимо стойки. На 5-й минуте Малиновский исполнял опасный штрафной с правого фланга, но попал в стенку.

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Хозяева продолжили давить и сумели выйти вперед. Мартин получил передачу на левом фланге, протащил мяч к линии поля и отпасовал назад – Руслан с лету бильярдным ударом переправил сферу в дальний угол. Вот это возвращение после травмы!

В середине тайма Фаббиан головой замыкал навесную передачу, но попал в правую стойку. В ответ Торсбю целился в левый угол, но Равалья спас. В конце тайма Витинья мог забивать "в раздевалку", но с близкого расстояния пробил значительно выше ворот.

Сразу после перерыва Фаббиан опасно пробивал в дальний угол – Ликояннис мог подправить сферу в сетку на дальней штанге, но не дотянулся до мяча. На 52-й минуте Фаббиан снова бил по центру – Леали контролировал.

В свою очередь Дженоа едва ли не первый свой опасный момент во втором тайме реализовала: Гудмундссон вывел Витиньо один на один и тот попал в дальний угол. После второго гола Джилардино решил дать отдохнуть Малиновскому, выпустив вместо него Стротмана.

Мотта тасовал колоду из игроков, пытаясь угадать с джокером, но у команды откровенно ничего не получалось. На последние 5 минут наставники обеих команд устроили одинаковые замены, выпустив на поле резервных голкиперов. Уже в добавленное время Экубан с острого угла не смог пробить кипера Болоньи, а Гудмундссон на добивании был неубедительным.

Победа принесла Дженоа 49 очков и оставила на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Серии А, Болонья с 68-ю пунктами третья (пока свои матчи не сыграли Ювентус и Аталанта, которых у нее аж два).

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