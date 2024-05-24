Первая лига Украины 2023/24, 28-й тур

Ингулец – Карпаты

Голы: Ситало, 9, Панасенко, 90+1 – Чех, 20

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Карпаты начинали последний тур Первой лиги 2023/24 на первой позиции, опережая Ингулец на один зачетный балл. Обе команды давно обеспечили себе участие в УПЛ в следующем сезоне, поэтому поединок в Петрово решал только вопрос распределения медалей.

Игра давалась тяжело. Начавшись в 13:00, она завершилась только через три часа, ведь матч неоднократно прерывали из-за воздушных тревог. Счет 1:1, установленный Ситалом и Чехом к 20-й минуте, держался до конца основного времени. Казалось, что Карпаты удержат выгодный счет – впрочем, на 1-й компенсированной Панасенко шокировал львовян вторым голом.

Времени на камбэк у "зелено-белых" уже не было. Финальный свисток зафиксировал победу Ингульца. Подопечные Владислава Лупашко выиграли седьмой матч подряд, завоевав золото Первой Лиги 2023/24!

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