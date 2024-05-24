Уже в ближайший понедельник, 27 мая, “блаугранас” должны объявить об отставке Хави и назначении экс-наставника Баварии Ганси Флика, информируют MD и Jijantes.

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Жоан Лапорта лично закрыл сделку с 59-летним немецким специалистом. Тренер-рекордсмен, повторивший с мюнхенцами исторический рекорд Гвардиолы во главе Барсы, выиграв 6 титулов в течение календарного года, получит краткосрочный контракт. Флик согласился на сделку по схеме 1+1. Опция пролонгации будет зависеть от выполнения поставленных задач.

Матч против Севильи станет последним для Хави на посту главного тренера. Нерешенным остается вопрос с компенсацией действующего коуча и его тренерского штаба. По информации каталонских СМИ, увольнение Хави может стоить клубу до 18 млн евро. Если зимой, объявляя о своей отставке, Хави был готов отказаться от денег, то сейчас все может измениться. Напомним, что контракт легенды с Барсой действует до лета 2025-го.

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