Главный клубный турнир Европы с нового сезона принесет изменения и в расписание болельщиков.

В следующей кампании уже не будет привычного группового этапа по четыре команды. Будет большая общая турнирная таблица, а каждый участник сыграет против восьми других по одному матчу (формат дома/выезде также отменили).

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Поскольку поединков станет значительно больше, УЕФА решил увеличить продолжительность тура. Уже к привычным вторнику и среде добавится четверг, сообщает репортер COPE Аранча Родригес. Кроме того, в последнем туре группового этапа все 18 матчей сыграют одновременно.

Напомним, основной раунд Лиги чемпионов 2024/25 начнется 17 сентября. Турнир продлится до 31 мая 2025 года, когда на Альянц Арене в Мюнхене сыграют финал.

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