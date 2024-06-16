Украинский форвард Артем Довбик может перейти в топ-клуб, если покупатель удовлетворит требования Жироны.

Атлетико проявляет большой интерес к Довбику. "Матрасники" планируют подписать Артема летом – руководство мадридского клуба рассчитывало вложиться в 40 миллионов евро. Однако запросы Жироны оказались больше.

Жирона требует 40 миллионов сразу, гарантированным платежом, сообщает Esto es Atleti. Эта сумма даже не подлежит обсуждению. Каталонцы также требуют бонусы, которые увеличат плату за Довбика до 47 млн евро.

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Стоит отметить, что Жирона владеет лишь 70% прав на украинца. На 30% от продажи надеется Митьюлланд. Жирона позволяет покупателям вести переговоры напрямую с Довбиком, но снижать сумму трансфера не собирается.

Украинский форвард, по сообщениям прессы, склоняется к переезду в Мадрид. Кроме Атлетико, на него также претендует Наполи. Появились слухи о Милане и Арсенале.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел за Жирону 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.