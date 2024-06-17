"В течение часа мы играли очень хорошо, могли создать много моментов. Мы пропустили из-за ошибки в обороне во время выполнения стандартного положения. Этот аспект необходимо улучшить.

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Счет должен был быть 3:1 или 4:1 (в пользу Нидерландов), но потом, как видите, стало сложнее. Я не знаю, сколько у нас было моментов. У Германии было два шанса, и они забили два гола, а мы создали пять моментов и реализовали один. Создавать моменты – это одно дело, а реализовывать их – совсем другое.

Были положительные моменты, но в то же время многое можно улучшить. Например, использование пространства. На левом фланге было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Рейдерс дважды мог выйти один на один, если бы наши передачи проходили.

Я всегда думаю о том, чтобы выпустить Ваута (Вехгорста), потому что он и раньше играл важную роль и забивал победные голы. Можно также выпускать Ваута вместе с Мемфисом Депаем. Он игрок другого типа, агрессивный и физически сильный.

Я думаю, что Коди Гакпо сыграл очень хорошо, но все равно хочется привлечь свежих игроков, которые обладают скоростью. Фримпонг и Мален тоже со всем справились. Это была тяжелая, но более чем заслуженная победа", – цитирует Кумана Voetbal International.

Напомним, что сборная Нидерландов во втором туре сыграет против Франции. Этот матч запланирован на 21 июня.

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