Стефано Пиоли завершит свою работу в Милане. Последний матч будет завтра против Салернитаны в рамках 38-го тура Серии А.

Клуб и 58-летний специалист решили не продолжать сотрудничество. Стороны договорились прекратить действие контракта, который действовал до лета 2025 года.

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"Милан с любовью благодарит Стефано Пиоли и всех его сотрудников за то, что они возглавляли первую команду в течение этих пяти лет, завоевали Скудетто, которое останется незабываемым, и за то, что они вернули Милан в важнейшие европейские соревнования", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, Стефано Пиоли возглавил "россонери" в октябре 2019 года, в сезоне 2021/22 выиграл Серию А, в прошлом году доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Всего под руководством этого тренера Милан провел 239 матчей (132 победы, 55 ничьих, 52 поражения). Дольше во главе "россонери" продержались лишь легендарные Фабио Капелло и Карло Анчелотти.

Объявление об отставке до завершения сезона даст Пиоли возможность красиво попрощаться с болельщиками. Матч против Салернитаны Милан сыграет на Сан-Сиро. Поединок состоится завтра, 25 мая, начало в 21:45.

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