Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли на заключительный матч Ла Лиги 2023/24 в стартовом составе. Нападающий сборной Украины сохранял шансы стать лучшим бомбардиром испанского сезона, но нужно было забивать минимум 3 гола. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Гранада на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Предпоследняя команда сезона очень активно начала. Простые забросы вперед завершают поспешными, но довольно острыми ударами Гумбау на 1 минуте и Мауасси на 12-й. У хозяев Янхель Эррера мощно стрелял издали, а Цыганкова со стандарта дал выше.

Довбик оформил хет-трик и ассист, Цыганков с 2+1 – видео феерии украинцев

Не доходят передачи до главного снайпера команды Мичела. Довбик в первые 20 минут только дважды терял контроль мяча, а Жирона в целом не имела особых идей, как взломать насыщенную оборону аутсайдера. Гассанига из рук выбивает так, что едва не создает ассист для Цыганкова – другой вратарь на месте. Мичел не врал: Жирона не играет на голы Довбика, Артема просто без мяча. Цыганков быстро перебирает ногами и катит налево, серия рикошетов, снаряд летит рядом со стойкой, но угловой становится результативным. Виктор разыграл и подал, Эрик Гарсия забивает 5 мяч со второго этажа в сезоне. Для Цыганкова это 7 голевой пас.

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Прошло каких-то 3 минуты, и экс-динамовец еще и отмечается сам. Можно сказать, крадет гол Довбика. Артем по крайней мере зацепился за дальний пас и заставил соперников ненароком продолжить атаку. Порту классно покатил налево, Гутьерес прострелил идеально на ногу Цыганкову, который сравнялся по голам в топ-лигах с Ребровым и Коноплянкой (по 10). Есть 7+7 для вингера сборной Украины. А вот и привозит Виктор. Заигрался на фланге у своей штрафной против двух оппонентов, последовал молниеносный кросс на линию вратарской, где Бойе чудом не попал в пустой угол.





И тут же наказание. Порту врывается под заброс из глубины, его откровенно валят на газон. Довбик не впечатлился танцами голкипера и на удивление уверенно положил свой 22 гол. До Сёрлота стало совсем немного – норвежец наколотил 23. Довбик на старте второй половины роскошно разобрался, но на шаг опередил события – офсайд отменяет дубль. А вот Цыганков свой второй положил чисто. Савио, заменивший в начале тайма Порту, выкатил идеально на ногу Виктору, который от стоечки замкнул дальнюю.

Серия ранних замен от Мичела. Цыганков не очень удовлетворенно покидает поле на 55 минуте. Шла игра, мог и хет-трик оформить, но Мичелу, похоже, не очень понравилось, что забивал голы другого украинца. Довбик тут же вырывается на ударную позицию, но промахивается. Из офсайда под нулевым углом вновь пробивает – штанга. Факундо Пеллистри, играющий в аренде с Манчестер Юнайтед, получает нелепое удаление за срыв атаки – вторая желтая. И вот он ход тренера! Стуани, заменивший Цыганкова, забирает на себя внимание и своевременно отдает. Довбик элегантно катит мимо голкипера. Артем отблагодарил уругвайца, сбросив под расстрельный 6 гол.

У украинцев сегодня 2+1, но этого мало, чтобы опередить Сёрлота в борьбе за Пичичи. Уже вся команда играет на 24 гол, и тренерская скамейка закипает, когда не удается отдать на экс-форварда СК Днепр-1. Савио все же зарабатывает спасительный пенальти, а Довбик оформляет хет-трик на 90 минуте! Андрей Шевченко может гордиться своим наследником в топ-лигах. Если Сьорлот не забьет Осасуне ни одного мяча, Пичичи достанется украинцу. Довбик имеет неплохие шансы стать лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании. Жирона завершает сезон, имея 80 очков.

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