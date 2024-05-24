Новым главным тренером Буковины стал Валерий Кривенцов, сообщает клубная пресс-служба.

Первая лига: определились команды, которые будут бороться в плей-офф за выход в УПЛ

50-летний специалист подписал с черновчанами контракт на 1 год с возможностью пролонгации. На этой должности он заменил Андрея Мельника, который был уволен 13 мая из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, Кривенцов начал тренерскую карьеру в детской академии Шахтера. В сезоне-2014/15 команда U-19 под его руководством завоевала серебряные награды Юношеской лиги УЕФА, уступив в финале Челси (2:3). Летом 2015-го он возглавил Мариуполь, а уже в следующем сезоне вернулся в Шахтер, где работал главным тренером молодежной команды "горняков", которую в кампании 2017/18 привел к чемпионству.

В августе 2020-го возглавил Металлист 1925 и вышел с ним в УПЛ. Последним местом работы Кривенцова была луганская Заря.

К слову, Буковина за тур до финиша лидирует в Группе выбывания Первой лиги, на 2 очка опережая Подолье. По информации инсайдера Игоря Бурбаса на следующий сезон в клубе закладывают рекордный бюджет для выхода в УПЛ – на команду планируют потратить 8,5 млн долларов.

Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги – Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото