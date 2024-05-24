Руководство каталонского клуба все же решилось сменить тренера после провального сезона.

В пятницу, 24 мая, президент Барселоны Жоан Лапорта на клубной базе встретился с Хави, чтобы сообщить о его увольнении.

44-летний специалист узнал о своей отставке после тренировки команды. Лапорту сопровождали спортивный директор Деку и вице-президент Рафа Юсте, сообщает официальный сайт клуба.

УЕФА наказал Хави дисквалификацией – тренер Барселоны толкнул камеру

Ожидается, что уже вскоре "блаугранас" объявят о назначении экс-наставника Баварии Ганси Флика. Скорее всего, немец подпишет контракт по схеме 1+1. Таким образом, матч против Севильи станет последним для Хави на посту главного тренера.

Под руководством Хави Барса полностью провалила сезон 2023/24. Каталонцы не сумели защитить чемпионский титул и едва завоевали вторую строчку, что гарантирует участие в Суперкубке Испании. В Лиге чемпионов "кулес" прекратили борьбу на стадии четвертьфинала, уступив по итогу двух матчей ПСЖ.

Напомним, что в конце января после домашнего поражения от Вильярреала (3:5) Хави решил покинуть Барселону. Однако со временем он передумал, а Лапорта объявил его тренером на следующий сезон.

Фактически через месяц Хави все же уволили по мотивам скандальной пресс-конференции перед матчем с Альмерией, когда наставник пожаловался на сложное финансовое положение клуба и переход бразильца Витора Роке.

Хави провел во главе Барселоны 141 матч (89 побед, 23 ничьих, 29 поражений). Под руководством легенды клуба, который осенью 2021-го заменил Рональда Кумана, каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23.