Боснийский форвард Олимпии Адмир Бристрич продолжит карьеру в Полесье, сообщает пресс-служба словенского клуба.

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21-летний нападающий, который может сыграть правого и левого вингеров, перешел в команду Имада Ашура на правах аренды. По информации Transfermark, период займа составит один год – у житомирцев будет опция выкупа контракта. Сумма компенсации не разглашается.

Напомним, Бристрич – воспитанник боснийского клуба Зрински. Выступал за местную Слободу, хорватские Риеку и Драговляц. В Олимпии – с января 2023 года. В прошлом сезоне провел за люблянцев 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до лета 2026-го.

Выступал за сборные Боснии и Герцеговины разных возрастных групп. Ныне Адмир является капитаном молодежки (6 мячей в 11 поединках). Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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