"Это будет лучшим сценарием для Динамо": Данило Силва назвал идеального тренера для киевлян

Бывший защитник Динамо Данило Силва, который сейчас выступает в составе Лос-Анджелеса, считает Сергея Реброва оптимальным наставником для "бело-синих".

"Кто был лучшим тренером Динамо, с которым я работал? Ребров, конечно. Были и игра, и результат. Он – лучший тренер в моей карьере. Ребров ставил новый футбол, вместе с Раулем они изменили нашу игру. Все видели, как меняется Динамо.

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Ребров – тренер со свежим взглядом, Рауль – опытный специалист. Поэтому их тандем и сработал. Хочу, чтобы Ребров вернулся в Динамо. Если это случится, то будет лучшим сценарием для клуба", – рассказал Силва Sportarena.

Напомним, 33-летний бразилец провел в Киеве 7 лет. Летом 2017-го вернулся на родину, а сейчас защищает цвета Лос-Анджелеса.

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