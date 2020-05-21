toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата

20:44 72 Читати українською
Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата
Шахтер – Динамо / Сайт "горняков"

Журналист Олег Ящук поделился инсайдом относительно новой даты проведения матча 24 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

Украинское Классическое может не состояться в запланированный день – 30 мая.

Рух проведет собственные трансляции матчей против Динамо и Шахтера

"На 90% решено. Шахтер – Динамо состоится на неделю позже, чем было запланировано. В субботу, 6 июня, в Киеве на Олимпийском. Клубы между собой уже договорились", – написал Ящук в своем Instagram.

Добавим, что отчетный поединок должен был стать первым для обоих грандов после двухмесячного перерыва.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Динамо потеряло Цыганкова и еще нескольких игроков незадолго до матча с Шахтером
16:12
661
Теги
Олег Ящук (журналист) Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Главное
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
45
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук