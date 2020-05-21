Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата

Лига наций — 17:54 343
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Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые арены
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Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивовАнглия — 17:27 189
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Динамо потеряло Цыганкова и еще нескольких игроков незадолго до матча с ШахтеромУкраина — 16:12 661
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Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в МиланСборная Украины — 15:05 271
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Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – сезон может быть доигран в революционном форматеПервая лига — 13:20 488