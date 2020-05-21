Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата

Журналист Олег Ящук поделился инсайдом относительно новой даты проведения матча 24 тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

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"На 90% решено. Шахтер – Динамо состоится на неделю позже, чем было запланировано. В субботу, 6 июня, в Киеве на Олимпийском. Клубы между собой уже договорились", – написал Ящук в своем Instagram.

Добавим, что отчетный поединок должен был стать первым для обоих грандов после двухмесячного перерыва.

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