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Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – сезон может быть доигран в революционном формате

13:20 58 Читати українською
Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – сезон может быть доигран в революционном формате
Клубы решили судьбу Первой лиги 2019/20 / фото из открытых источников

На заседании Совета лег ПФЛ было решено завершить сезон 2019/20 в его привычном формате. Окончательное решение должен утвердить Исполком УАФ.

Розыгрыш Первой лиги 2019/20 в традиционном формате не продолжится. Большинство клубов поддержали досрочное завершение чемпионата – за это проголосовали представители 8 коллективов. 6 были против, 1 воздержался, а 1 не явился на заседание, передает Tribuna.

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Клубы уже обсуждают сценарии завершения Первой лиги. Вероятно, будет проведен мини-турнир с участием первых 6 команд турнирной таблицы (Рух, Волынь, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар и Агробизнес).

25 мая клубы получат опросы, в которых должны поделиться своим видением по данному вопросу. После этого ПФЛ обсудит эти варианты на исполкоме УАФ.

Напомним, Ингулец, который занимает 4 место, настаивал на возобновлении чемпионата. В противном случае клуб угрожал обратиться даже в CAS в Лозанне, поскольку считает, что именно Ингулец должен получить путевку в УПЛ.

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