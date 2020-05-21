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Малиновский поделился фотографиями с тренировки Аталанты – как выглядит звезда сборной Украины после 2 месяцев перерыва

21:28 113 Читати українською
Малиновский поделился фотографиями с тренировки Аталанты – как выглядит звезда сборной Украины после 2 месяцев перерыва
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский наконец-то может тренироваться после затяжной паузы из-за пандемии коронавируса.

Украинец в своем Instagram опубликовал несколько фотографий с тренировки.

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Аталанта проводила последний официальный матч еще 10 марта, после этого Малиновский и другие игроки были вынуждены поддерживать форму дома в течение двух месяцев. Командные тренировки возобновились только три дня назад (18 мая) с определенными ограничениями.

Добавим, что окончательное решение о формате и сроков возобновления итальянской Серии А примут 28 мая.

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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