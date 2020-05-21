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Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые арены

17:54 177 Читати українською
Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые арены
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

УАФ обнародовала полный список городов, которые смогут принимать поединки сборной Украины с 2020 по 2022 годы.

Всего в перечень вошли восемь стадионов из восьми городов, информирует официальный сайт УАФ.

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– Киев, НСК Олимпийский (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Харьков, ОСК Металлист (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Львов, Арена Львов (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Одесса, Черноморец (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Днепр, Днепр-Арена (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Запорожье, Славутич-Арена (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

– Полтава, Ворскла им. А. Бутовского (товарищеские матчи)

– Ужгород, Авангард (товарищеские матчи).

Внимание привлекает присутствие в списке Ужгорода и Полтавы. Именно на Авангарде сборная Украины провела свой первый матч в истории (поражение 1:3 от венгров в 1992-м), а вот стадион им. Бутовского еще ни разу не принимал главную команду страны.

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Теги
Главное Лига наций Ворскла имени Алексея Бутовского Авангард Уж Украина Украина УАФ Сборная Украины футбольные стадионы
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