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Клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезона

12:28 72 Читати українською
Клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезона
Вторая лига 2019/20 завершена / ФК Черноморец

На специальном заседании Совета лег ПФЛ было решено досрочно завершить соревнования во Второй лиге 2019/20.

Как известно, недавно президенты большинства клубов Второй лиги поддержали предложение завершить чемпионат из-за пандемии COVID-19. Большинство клубов не могли выполнять требования медпротокола.

Теперь же за это решение проголосовали на заседании Совета лег ПФЛ, который проходит в эти минуты на киевской Оболонь-Арене. За завершение сезона проголосовали 14 клубов, 5 – против, а 1 воздержался, сообщает Tribuna.

Вопрос по обмену клубами между Второй и Первой лигами будет решаться после завершения аналогичного голосования по доигрыванию Первой лиги.

После 20-ти туров Группы А таблицу возглавляют Нива Т, Полесье и Верес соответственно. В группе Б ситуация следующая – ВПК Агро, Кристалл и Альянс.

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Теги
коронавирус Главное ПФЛ Вторая лига
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