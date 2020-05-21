Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в Милан

Мауро Тассотти, который работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, может совершить камбэк в родной для себя Милан.

Как известно, новым тренером "россонери" может стать Ральф Рангник – стороны ведут переговоры уже достаточно давно. Немец якобы хочет вернуть Милану "итальянскую душу" и размышляет над приглашением Мауро Тассотти в свой тренерский штаб, сообщает Milan News со ссылкой на Tuttosport.

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60-летний Тассотти является настоящей легендой Милана, в составе которого выиграл 5 Скудетто и трижды побеждал в Кубке чемпионов. Другим кандидатом на должность ассистента Рангника является Даниэле Бонера. Интересно, что ранее в Милан активно сватали и самого Шевченко, но украинская легенда настроен продолжить работу с "сине-желтыми" до завершения чемпионата Европы.

Тассотти стал ассистентом Шевченко в сборной Украины в 2016 году – сразу после утверждения Андрея Николаевича в статусе главного тренера национальной команды. До этого итальянец 15 лет работал в тренерском штабе Милана.

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