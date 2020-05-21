Как будут доигрывать УПЛ – Динамо, Шахтер и другие клубы получили проект календаря

Все 12 клубов Украинской Премьер-Лиги получили проект календаря доигрывания сезона 2019/20. Ожидается, что 32 тур УПЛ будет сыгран 19 июля.

Напомним, чемпионат Украины среди команд УПЛ был приостановлен после 23 туров из-за пандемии коронавируса. Лидирует Шахтер, опережающий Динамо и Зарю на 13 очков.

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Согласно предварительному плану, соревнования в УПЛ возобновятся 30 мая – именно тогда будут сыграны матчи 24 тура. А вот последний тур пройдет 19 июля – клубы попросили сместить дату окончания первенства на одну неделю, информирует Sportarena.

Полуфиналы Кубка Украины запланировано провести 24 июня, а финал – 25 июля. Напомним, хозяином финального поединка должен стать Тернополь. А вот матчи плей-офф за место в Лиге Европы планируют сыграть 29 июля и 1 августа. После утверждения проекта календаря клубами УПЛ его должен одобрить Исполком УАФ.

Календарь заключительной части УПЛ 2019/20 (базовые даты):

24 тур – 30 мая

25 тур – 6 июня

26 тур – 13 июня

27 тур – 20 июня

28 тур – 27 июня

29 тур – 4 июля

30 тур – 11 июля

31 тур – 15 июля

32 тур – 19 июля.

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