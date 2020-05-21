Украинские телеканалы покажут матчи чемпионата и Кубка Венгрии

Поединки чемпионата и Кубка Венгрии будут доступны на телеканалах Sport 1, Sport 2 и Sport 2 Baltic.

Как известно, уже 23 мая возвращается чемпионат Венгрии. Украинские болельщики смогут посмотреть поединок с участием команды Сергея Реброва (Ференцварош – Дебрецен), который пройдет в субботу. Начало – в 17:00, сообщает официальный сайт Поверхность ТВ.

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В тот же день будут транслироваться поединки полуфинала Кубка Венгрии между МТК и Гонведом, а также Мезекевешд – Фехервар. Данные матчи также будут показаны в прямом эфире.

Напомним, в чемпионате Венгрии выступают ряд украинских футболистов – Иван Петряк, Александр Зубков, Игорь Харатин и другие. За восемь туров до финиша Ференцварош лидирует с отрывом в три очка от Фехервара, имея две игры в запасе.

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