Динамо потеряло Цыганкова и еще нескольких игроков незадолго до матча с Шахтером

Выход из карантина не обошелся без кадровых проблем для столичной команды. Сразу несколько футболистов оказались в лазарете уже после первых тренировок.

После возвращения динамовцев к тренировкам в группах у нескольких подопечных Алексея Михайличенко возникли проблемы со здоровьем. В частности, травмы получили Виктор Цыганков, Никита Бурда и Николай Шапаренко. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

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Имена двух других травмированных футболистов Динамо пока не уточняются.

Заметим, что Бурда из-за серьезной травмы колена пропустил несколько месяцев и только недавно вернулся из лазарета. Некоторые проблемы были и у Цыганкова, который теперь рискует оказаться вне игры до середины июня.

Напомним, 22 мая Динамо проведет товарищеский матч против Руха, а 30 мая киевляне должны сыграть поединок 24 тура УПЛ против Шахтера. К слову, после 23 туров подопечные Михайличенко занимают лишь 3 место в УПЛ.

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