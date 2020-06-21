Главные новости футбола 20 июня: Шахтер – чемпион Украины, возвращение Ярмоленко, коронавирус продолжает поражать УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июня.

Украина

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины 2019/20. "Горняки" победили Александрию в результативном матче 27-го тура УПЛ. Казалось, что праздник откладывается, ведь гости вели в счете по ходу матча, но команда Луиша Каштру сумела склонить чашу весов на свою сторону. Луиш Каштру завоевал свой первый чемпионский титул в карьере, а Евгений Коноплянка впервые выиграл УПЛ – видео голов и обзор матча.

Интересно, что Шахтер опередил Динамо по количеству добытых трофеев в эпоху независимости Украины – 35 против 34-х.

Заря может продать двух украинцев в Европу – известны суммы потенциальных трансферов луганского клуба.

Матч Карпаты – Олимпик, который должен был пройти в воскресенье, снова перенесен. Уже в Луцке стало известно, что двое игроков Олимпика сдали положительный тест на коронавирус. УПЛ решит судьбу поединка позже.

Топ-матчи дня

Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и гарантировала себе второе место Бундеслиги, а также участие в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Бавария уже в статусе чемпиона добыла очередную победу. А вот знаменитый Вердер находится в шаге от вылета – в последнем туре "музыкантам" будет за счастье оказаться хотя бы в зоне переходных матчей.

Арсенал снова проиграл, а Лестер потерял важные очки с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов – 30-й тур АПЛ принес неожиданные результаты.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко впервые сыграл в 2020 году. Вингер вышел на замену в поединке Вест Хэм – Вулверхэмптон, но его команда уступила и продлила неудачную серию.

Артем Милевский забил гол за Динамо Брест – уже 4-й в сезоне. Также в активе экс-нападающего сборной Украины 6 голевых передач.

Украинец стал автором победного гола в Венгрии – другой наш соотечественник был удален с поля. Забитый мяч в свой актив записал и Артем Кравец, отметившийся в Турции.