Лестер не удержал победу над Уотфордом: 30-й тур АПЛ, суббота

Уотфорд расписал результативную ничью с Лестером в рамках 30-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 30-й тур

Уотфорд – Лестер Сити – 1:1

Голы: Доусон, 90+3 – Чилвел, 90

Брайтон – Арсенал – начало в 17:00

Борнмут – Кристал Пелас – начало в 21:45

Игровой день начал поединок Уотфорд – Лестер Сити. Гости имели прекрасную возможность открыть счет уже на 16-й минуте. Варди исполнил великолепный индивидуальный проход и пробил, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от правой стойки. Хозяева огрызнулись ударом Дукуре на 35-й, но голкипер спас команду, выполнив неплохой сейв. Более первая половина встречи интересных моментов зрителям не подарила.

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Второй тайм начался с невероятного сейва Шмейхеля. Сарр получил точную передачу в пределах штрафной и пробил головой в левый угол ворот, но голкипер в прыжке отбил мяч. Забить гостям удалось аж на 90-й минуте. Чилвел получил ювелирную длинную передачу и мощно выстрелил в правую девятку – мяч отбился от стойки и попал в ворота. "Шершни" стремились отыграться и сразу на 93-й им это удалось. Навес в штрафную с углового невероятным ударом через себя замкнул Доусон, вырвав ничью для своей команды.

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