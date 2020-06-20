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Шахтер – Александрия – 3:2 – видеообзор чемпионского матча

22:20 - Читати українською
Шахтер – Александрия – 3:2 – видеообзор чемпионского матча
Шахтер – Александрия – 3:2 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Александрию в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

Шахтер понимал, что именно в этом матче может досрочно завоевать чемпионский титул, но Александрия была близка к сенсации. "Горняки" открыли счет, но команда Владимира Шарана сумела ответить дважды. Спас праздник для дончан Тете, который оформил дубль.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами

После этой победы "горняки" набрали 71 очко, оторвавшись от Динамо на 19 пунктов за пять туров до окончания чемпионата. Таким образом, Шахтер стал досрочным чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории.

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