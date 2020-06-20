Шахтер – Александрия – 3:2 – видеообзор чемпионского матча

Шахтер победил Александрию в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Шахтер понимал, что именно в этом матче может досрочно завоевать чемпионский титул, но Александрия была близка к сенсации. "Горняки" открыли счет, но команда Владимира Шарана сумела ответить дважды. Спас праздник для дончан Тете, который оформил дубль.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами

После этой победы "горняки" набрали 71 очко, оторвавшись от Динамо на 19 пунктов за пять туров до окончания чемпионата. Таким образом, Шахтер стал досрочным чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории.